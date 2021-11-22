Работу нескольких маршрутов общественного транспорта ограничат на день в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

23 ноября в связи со строительством BRT в южной столице временно приостановят работу некоторых маршрутов общественного транспорта, а также внесут корректировки в схемы движения еще нескольких маршрутов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Транспортного холдинга города Алматы.

В сообщении указано, что работы по реконструкции улично-дорожной сети по линии ВRT будут проводиться по улице Жандосова от улицы Сулейменова до улицы Навои с 8 часов утра 23 ноября. Окончание работ запланировано на 11 часов вечера того же дня.

В холдинге предупредили, что на указанном участке будет затруднено движение автотранспорта.

По этой причине было принято решение временно приостановить движение троллейбусных маршрутов №6, 11, 12.

Кроме того, вносятся изменения в схемы движения следующих автобусных маршрутов:

№22: в западном направлении: улица Ауезова - улица Сатпаева - улица Шаляпина - проспект Алтынсарина - улица Жандосова и далее по схеме; в обратном направлении - в обратном порядке;

№31: в западном направлении: улица Тимирязева - улица Розыбакиева - улица Сатпаева - улица Шаляпина и далее по схеме; в обратном направлении: улица Шаляпина - улица Сатпаева - улица Розыбакиева - улица Утепова - проспект Гагарина и далее по схеме;

№32: в южном направлении: улица Тимирязева - улица Розыбакиева - улица Сатпаева - улица Шаляпина - проспект Алтынсарина - улица Сулейменова и далее по схеме; в обратном направлении - улица Сулейменова - проспект Алтынсарина - улица Шаляпина - улица Сатпаева - улица Жарокова - улица Тимирязева и далее по схеме;

№39: в восточном направлении: улица Жандосова - улица Сулейменова - улица Токтабаева - улица Щепкина - конечный пункт ОП "улица Жандосова"; в обратном направлении: с улицы Щепкина поворачивает на улицу Жандосова и далее по схеме;

№44: в восточном направлении улица Жандосова - проспект Алтынсарина - улица Шаляпина - улица Сатпаева - проспект Гагарина - улица Жандосова и далее по схеме; в обратном направлении: улица Манаса - улица Сатпаева - улица Шаляпина до улица Саина и далее по схеме;

№45: в южном направлении: проспект Алтынсарина - улица Шаляпина - улица Сатпаева - улица Жарокова - улица Тимирязева и далее по схеме; в обратном направлении - в обратном порядке;

№66: в восточном направлении: проспект Алтынсарина - улица Шаляпина - улица Сатпаева и далее по схеме; в обратном направлении - в обратном порядке;

№79: в восточном направлении: улица Жандосова - улица Сулейменова - улица Мустафина - проспект Аль-Фараби - улица Розыбакиева - улица Кожабекова - проспект Гагарина - улица Тимирязева и далее по схеме; в обратном направлении: улица Тимирязева - проспект Гагарина - проспект Аль-Фараби - улица Мустафина - улица Сулейменова - улица Жандосова и далее по схеме;

№95: в восточном направлении: улица Жандосова - проспект Алтынсарина - улица Шаляпина - улица Сатпаева и далее по схеме, в обратном направлении - в обратном порядке;

№124: в северном направлении: улица Тимирязева - улица Жарокова - проспект Абая - проспект Алтынсарина и далее по схеме; в обратном направлении - в обратном порядке;

№135: в северном направлении: улица Сулейменова - проспект Алтынсарина - улица Шаляпина - улица Сатпаева - улица Розыбакиева и далее по схеме; в обратном направлении - по схеме;

№205: в южном направлении: улица Тимирязева - улица Жарокова - улица Сатпаева - улица Шаляпина - проспект Алтынсарина - улица. Сулейменова и далее по схеме; в обратном направлении - в обратном порядке;

№212: в восточном направлении: улица Жандосова - проспект Алтынсарина - проспект Абая - проспект Гагарина и далее по схеме; в обратном направлении - в обратном порядке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943392-rabotu-neskolkih-marshrutov-obschestvennogo-transporta-ogranichat-na-den-v-almaty/