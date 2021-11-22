Близ границы Казахстана и России ввели ограничения по трафику

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В Восточно-Казахстанской области ввели ограничения по передвижению грузового и общественного транспорта. Об этом сообщает МИИР РК в своем официальном Telegram-канале.

Ограничения введены с 16:20 22 ноября на следующих отрезках:

Усть-Каменогорск – Риддер – граница России (с 15-го по 105-й километры участка "поселок Белоусовка – город Риддер");

Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница России (с 15-го по 103-й километры участка "поселок Глубокое – граница РФ").

Связаны ограничения с ухудшением погодных условий (метель, гололед) и действуют в отношении грузового с прицепом и полуприцепом, а также общественного транспорта.

"В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и вашей безопасности автомобилистам рекомендуется воздержаться от дальних поездок.

В случае возникновения нештатных ситуаций Вы можете обратиться в круглосуточный call-центр по номеру 1403", – предупредили в МИИР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943372-bliz-granitsy-kazahstana-i-rossii-vveli-ogranicheniya-po-trafiku/