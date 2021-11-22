Камеры видеонаблюдения появились в служебных кабинетах следователей в Алматы

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Камеры видеонаблюдения появились в служебных кабинетах следователей, дознавателей и сотрудников криминальной полиции, где проводятся следственные действия. Об этом рассказали в Департаменте полиции Алматы, передает NUR.KZ.

Так, в рамках реализации сервисной модели и принципа "Полиция в шаговой доступности", а также поручений главы государства, в полиции Алматы внедрили видеонаблюдение в служебных помещениях. На сегодня в административных зданиях полиции установлено 420 камер видеонаблюдения.

Центр оперативного Управления. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Большая часть из них расположена в кабинетах следователей, дознавателей и сотрудников криминальной полиции, где проводятся следственные действия и работа с гражданами.

"Отслеживать обстановку можно в реальном времени. Данные с этих камер видеонаблюдения записываются и, в случае необходимости, могут быть истребованы из архива. В ближайшее время планируется оснастить камерами видеонаблюдения приемники-распределители для административно арестованных и для лиц, которые не имеют документов, удостоверяющих их личность. В следующем году видеокамеры будут установлены во всех участковых пунктах полиции", - рассказал начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов.

Канат Таймерденов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Кроме того, с помощью камер видеонаблюдения можно отслеживать работу сотрудников полиции на 42 модульных постах. Еще 7 модульных постов появятся до конца года.

"Вместе с тем, введена новая функция контроля за прибытием нарядов на места происшествия. Специальная шкала установлена рядом с главной панелью. Мониторинг проводит старший дежурный смены. В рамках реализации мобильного приложения "Police 102" в полиции Алматы функционируют 20 рабочих мест операторов по омниканальному приему обращений граждан. С начала года принято более 2 тысяч 600 сообщений граждан через приложение в режиме видеозвонка, SMS-сообщений и аудио-сообщений", - констатировал Канат Таймерденов.

Центр оперативного Управления. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Также на базе Центра оперативного Управления запущена система видеомониторинга обстановки мест массового скопления граждан. Уже установлены 1000 видеокамер, 120 из них - с функцией охранной видеоаналитики. В целом? к ЦОУ выведены 7018 камер.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Помимо этого, Канат Таймерденов сообщил, что после трагических событий в Казани и Перми, в 207 школах Алматы установлены 4414 камер, 2620 из них подключены к ЦОУ. Остальные будут подключены в ближайшее время, сообщил начальник Департамента.

Также в школах установлены и работают тревожные кнопки с передачей сигнала в охранное агентство, и сигнализация. Еще в 150 дошкольных организациях тоже установлены видеокамеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943368-kamery-videonablyudeniya-poyavilis-v-sluzhebnyh-kabinetah-sledovateley-v-almaty/