Осужденный актюбинец доказал свою невиновность в смерти человека и получил деньги

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Жителя Актобе осудили за причинение смерти по неосторожности и хулиганство. Он был приговорен к 1,5 годам лишения свободы. Но смог доказать, что преступлений не совершал, передает "Диапазон".

Актюбинцу удалось доказать, что он не имеет никакого отношения к смерти человека и хулиганству. Коллегия областного суда вынесла оправдательный приговор. Между тем мужчина провел под стражей 2 месяца и 12 дней.

Он подал в суд на государство и потребовал, чтобы ему возместили ущерб за незаконное уголовное преследование.

По словам оправданного, он больше года отстаивал свою невиновность, пострадала его репутация, он не мог полноценно жить и до сих пор ему стыдно перед родственниками.

Кроме того, он потратил 450 тысяч тенге на адвокатов. Работал инженером-землеустроителем, а пока был под стражей, лишился зарплаты за несколько месяцев в сумме около 400 тысяч тенге.

Мужчина потребовал возместить ему эти расходы, а еще заплатить миллион тенге за моральный вред.

Суд удовлетворил иск частично. Актюбинцу из государственной казны заплатят миллион тенге за моральный вред и 378 тысяч тенге в качестве утраченного заработка.

Напомним, ранее сообщалось, что криминальный авторитет Рафик Шымкентский тоже отсудил деньги у государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943292-osuzhdennyy-aktyubinets-dokazal-svoyu-nevinovnost-v-smerti-cheloveka-i-poluchil-dengi/