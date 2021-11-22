До 23 градусов мороза: синоптики рассказали о погоде в Казахстане на ближайшие три дня

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Казахстанские синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня - с 23 по 25 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Согласно ожиданиям метеорологов, на погоду в Казахстане в указанный период будет влиять северо-западный циклон, а также связанные с ним фронтальные разделы.

Из-за этого на большей части территории страны пройдут осадки (преимущественно в виде снега), а в ВКО ожидается сильный снег.

Также в целом по стране ожидается туман, гололед и порывистый ветер, на севере - с метелью.

Помимо вышесказанного, синоптики прогнозируют похолодание по всей территории Казахстана:

на западе , северо-западе , севере : ночью - от 2-10 до 18-23 градусов мороза, днем от 5 градусов мороза - 5 градусов тепла до 5-15 градусов мороза;

, , : ночью - от 2-10 до 18-23 градусов мороза, днем от 5 градусов мороза - 5 градусов тепла до 5-15 градусов мороза; в центре и на востоке : ночью - от 0 до градусов 8 мороза, днем - от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла;

и на : ночью - от 0 до градусов 8 мороза, днем - от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла; на юге: ночью - от 6 мороза до 3 градусов тепла, днем - от 9 до 17 градусов тепла.

Как сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет", завтра в Алматы ожидается переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до 10-12 градусов тепла, ночью будет от нуля до минус 2 градусов.

В Нур-Султане 23 ноября синоптики обещают снег, днем температура воздуха будет колебаться от плюс 1 до минус 1 градуса, ночью - от минус 1 до минус 3 градусов.

В Шымкенте также будет переменная облачность без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 13-15 градусов, ночью - плюс 1-3 градуса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943275-do-23-gradusov-moroza-sinoptiki-rasskazali-o-pogode-v-kazahstane-na-blizhayshie-tri-dnya/