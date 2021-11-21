Метель и гололед ждут казахстанцев в первый день недели

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Специалисты "Казгидромета" предупредили жителей разных регионов о неблагоприятной погоде в понедельник. Соответствующий прогноз появился на официальном сайте метеослужбы.

По прогнозу синоптиков, на большей части Казахстана в первый день недели ожидаются осадки в виде дождя и снега, а на севере – снег с метелью.

Вместе с этим на большей части страны ожидается гололед, усиление ветра, а на юге – с пыльной бурей. На западе и юго-востоке прогнозируется туман.

Погода в областях 22 ноября

В Атырауской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Отметим, что согласно шкале Бофорта, ветер считается сильным по достижении 10,8 м/с. При скорости от 13,9 м/с и выше гнутся стволы деревьев, становится трудно идти против ветра.

На севере Актюбинской области сохраняется гололед, низовая метель, туман. Ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, днем на севере области – порывы до 23-28 м/с.

На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. На севере и в горных районах ветер усилится до 15-20 м/с.

На севере Мангистауской области ожидается туман, днем на северо-востоке области ветер усилится до показателей 15-20 м/с.

Ночью 22 ноября на севере Кызылординской области ожидается гололед. На севере области скорость ветра достигнет 15-20 м/с.

В Павлодарской области на западе и юге ожидается гололед, низовая метель. Ветер усилится до 15-20 м/с, на западе, юге области ожидаются порывы до 23-28 м/с.

В Акмолинской области ожидаются метель, гололед. Скорость ветра составит 15-20 м/с, на севере, востоке области может дойти до 23-28 м/с.

Днем на севере, западе Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, гололед. Скорость ветра на севере, западе области составит 15-20 м/с, днем ожидаются порывы со скоростью 25 м/с.

На севере Костанайской области ожидаются метель, гололед. Ветер усилится до 15-20 м/с, на юге области возможны порывы до 25 м/с.

На западе, севере, в центре Карагандинской области ожидаются метель, гололед. Скорость ветра на западе, севере и в центре области достигнет 15-20 м/с, порывы – 23-28 м/с.

В Западно-Казахстанской области на севере ожидаются туман, гололед, низовая метель. На севере и северо-западе области скорость ветра достигнет 15-20 м/с.

22 ноября на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег, метель. На севере, востоке, юго-востоке области ожидается гололед. Скорость ветра составит 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с.

Неблагоприятная погода в городах

Атырау: порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Актобе: сохраняется гололед, низовая метель. Скорость ветра – 15-20 м/с.

Павлодар: днем – гололед, низовая метель. Скорость ветра составит 15-20 м/с.

Кокшетау: 22 ноября временами ожидается низовая метель. Ветер достигнет показателей в 15-20 м/с, днем возможны порывы до 23 м/с.

Костанай: ночью и утром ожидается гололед. Скорость ветра – 15-20 м/с.

Караганда: ожидаются метель, гололед и усиление ветра до 15-20 м/с.

Жезказган: ночью ожидаются метель, гололед и усиление ветра до 15-20 м/с.

Уральск: 22 ноября ожидаются туман, гололед, низовая метель. Порывы ветра достигнут 18 м/с.

Петропавловск: ожидается снег, метель, гололед. Скорость ветра составит 15-20 м/с, днем – с порывами до 23-28 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943214-metel-i-gololed-zhdut-kazahstantsev-v-pervyy-den-nedeli/