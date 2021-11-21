На Экибастузской ГРЭС-1 аварийно отключился блок: вводятся ограничения для потребителей

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В единой электроэнергосистеме (ЕЭС) Казахстана наблюдается рост дефицита мощности. Происходит это из-за отключения двух блоков на Экибастузской ГРЭС-1, сообщает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на службу коммуникаций АО "KEGOC".

По информации компании, 19 ноября на Экибастузской ГРЭС-1 аварийно отключился блок №5 мощностью 500 МВт, а 20 ноября блок №8 мощностью 500 МВт на данной станции также был остановлен для проведения аварийного ремонта.

"В связи с этим АО "KEGOC" сообщает, что по причине аварийного выбытия данных блоков 20 ноября 2021 года в ЕЭС произошло снижение объема генерации на 1000 МВт, что привело к росту дефицита мощности в ЕЭС Казахстана до величины более 1500 МВт", – сообщили в АО "KEGOC".

В компании отмечают, что сложившаяся ситуация может привести к недопустимым отклонениям мощности на границе с энергосистемой России, с перегрузкой межгосударственных линий электропередач и угрозой возникновения системной аварии.

"Для минимизации последствий снижения генерации и предотвращения системных аварий в ЕЭС РК АО "KEGOC" по согласованию с министерством энергетики совместно с региональными электросетевыми компаниями будет произведено ограничение потребления электроэнергии промышленными потребителями. Перечень потребителей, подпадающих под ограничения, согласован с местными исполнительными органами", – добавили в компании.

Напомним, ранее в нескольких областях Казахстана начались веерные отключения электричества. Нацоператор электросетей КЕGОС тогда заявлял, что из-за деятельности майнинговых ферм в стране наблюдается дефицит электроэнергии.

Позже премьер-министр Аскар Мамин заявил, что правительство уже занимается этим вопросом, а потому Казахстан не будет испытывать проблем с электроэнергией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943182-na-ekibastuzskoy-gres-1-avariyno-otklyuchilsya-blok-vvodyatsya-ogranicheniya-dlya-potrebiteley/