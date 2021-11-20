Фото: astana.gov.kz

Столичную мечеть "Нур Астана" переименовали. Теперь она носит имя Абу Насыра аль-Фараби. Об этом сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.

На заседании президиума ДУМК под председательством верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы поступило предложение от Совета ученых по переименованию мечети "Нур Астана".

Руководители отделов ДУМК, имамы регионов и сотрудники центрального аппарата проголосовали за изменение названия мечети. В результате было принято решение, что мечеть с 15-летней историей теперь будет носить имя мыслителя и ученого.

Сегодня была официально снята табличка с прежним названием, а на ее месте установлена новая с именем Абу Насыра аль-Фараби.

Мечеть была открыта 2 марта 2005 года в Есильском районе Нур-Султана. Мусульманское молитвенное сооружение построили на средства эмира Катара шейха Хамада бин Халифа аль-Сани в качестве безвозмездного дара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943157-mechet-nur-astana-pereimenovali/