Скандал разгорелся в ЦОНе Уральска из-за разглашения персональных данных

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При проведении внутренней проверки госкорпорацией "Правительство для граждан" по ЗКО с помощью тайного покупателя в ЦОНе Уральска был выявлен факт разглашения персональных данных. Об этом сообщил директор филиала Надир Курумбаев, передает "Уральская неделя".

В Казахстане в текущем году было зафиксировано 8 фактов передачи личных данных граждан третьим лицам. Один из таких случаев произошел в Уральске.

По словам директора Западно-Казахстанского областного филиала НАО "Правительство для граждан" Надира Курумбаева, факт разглашения персональных данных был выявлен во время внутренней проверки с помощью тайного покупателя.

Под видом клиента сотрудник их ведомства обратился в ЦОН. Специалист, обслуживающий его, раскрыл все паспортные сведения на определенного человека.

"Специалисту было объявлено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. Если подобное повторится, с сотрудником будет расторгнут трудовой договор", - резюмировал Надир Курумбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943125-skandal-razgorelsya-v-tsone-uralska-iz-za-razglasheniya-personalnyh-dannyh/