Скончался известный казахстанский журналист Виктор Кияница

В возрасте 57 лет скончался главный редактор газеты "Комсомольская правда - Казахстан" Виктор Кияница. Об этом сообщила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева на своей официальной странице в Facebook.
"Казахстанская журналистика понесла очередную тяжелую утрату - не стало Виктора Кияницы, одного из корифеев отечественной медиасферы, талантливого редактора и медиаменеджера.
Виктор Витальевич прошел большой творческий путь, был академиком журналистики РК и ушел на взлете на 58-м году жизни. В последнее время он возглавлял "Комсомольскую правду - Казахстан".
Выражаю искренние соболезнования близким Виктора Витальевича, его многочисленным друзьям и коллегам. Пусть земля будет пухом", - написала глава ведомства.
Причина смерти не сообщается.
Виктор Кияница родился 4 июля 1964 года в Алматы. Окончил МГУ имени Ломоносова по специальности "журналистика".
Свою профессиональную деятельность начал в газете "Комсомольская правда". Работал собственным корреспондентом известных российских изданий, также занимал руководящие посты в казахстанских СМИ, возглавлял пресс-службы государственных органов.
Последней его должностью стал пост главного редактора газеты "Комсомольская правда - Казахстан".
Редакция NUR.KZ выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Кияницы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943113-skonchalsya-izvestnyy-kazahstanskiy-zhurnalist-viktor-kiyanitsa/