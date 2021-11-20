Скончался известный казахстанский журналист Виктор Кияница

Виктор Кияница. Фото: kp.ru

В возрасте 57 лет скончался главный редактор газеты "Комсомольская правда - Казахстан" Виктор Кияница. Об этом сообщила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева на своей официальной странице в Facebook.

"Казахстанская журналистика понесла очередную тяжелую утрату - не стало Виктора Кияницы, одного из корифеев отечественной медиасферы, талантливого редактора и медиаменеджера.

Виктор Витальевич прошел большой творческий путь, был академиком журналистики РК и ушел на взлете на 58-м году жизни. В последнее время он возглавлял "Комсомольскую правду - Казахстан".

Выражаю искренние соболезнования близким Виктора Витальевича, его многочисленным друзьям и коллегам. Пусть земля будет пухом", - написала глава ведомства.

Причина смерти не сообщается.

Виктор Кияница родился 4 июля 1964 года в Алматы. Окончил МГУ имени Ломоносова по специальности "журналистика".

Свою профессиональную деятельность начал в газете "Комсомольская правда". Работал собственным корреспондентом известных российских изданий, также занимал руководящие посты в казахстанских СМИ, возглавлял пресс-службы государственных органов.

Последней его должностью стал пост главного редактора газеты "Комсомольская правда - Казахстан".

Редакция NUR.KZ выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Кияницы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943113-skonchalsya-izvestnyy-kazahstanskiy-zhurnalist-viktor-kiyanitsa/