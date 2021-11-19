Секрет долголетия раскрыли в одном из сел Туркестанской области (видео)

Тыныштык Калдыбекова. Кадр из видео: Otyrar.kz

Сызган в Туркестанской области называют селом долгожителей и многодетных семей. В небольшом населенном пункте проживают десятки пожилых людей, которым более 90 лет. Интересен еще и тот факт, что они ухаживают за своими родителями, прожившими больше века, передает Otyrar.kz.

96-летний участник ВОВ Марзахмет Жилысбаев тщательно контролирует учебный процесс своих внуков. Он долгое время работал учителем, начинал в трудные послевоенные годы.

Аксакал считает себя счастливым человеком. Он воспитал 13 сыновей и дочерей, 48 внуков и 53 правнука.

"Своим долголетием я обязан чистому воздуху и богатой растительности родного края. Наше село близко расположено к горам. Всего в 3 километрах. Чистый воздух, родниковые воды, различные овощи и фрукты. Природа у нас красивая", - поделился секретом Марзахмет Жилысбаев.

Не сидит без дела и 92-летняя Тыныштык Калдыбекова. С домашним хозяйством она справляется сама, пока снохи на работе.

"Чем больше будешь трудиться, тем дольше проживешь. После смерти мужа я еще долгое время, оседлав осла, выходила пасти овец. А мужу моему было 70 лет. Это было в 2001 году. С тех пор я сама занималась домашними хлопотами и до сих пор стараюсь делать все сама", - говорит жительница села Сызган.

В населенном пункте живет около четырех тысяч человек. Занимаются земледелием и скотоводством. Работы здесь хватает круглый год.

"Люди в селе редко болеют, только простудой. А все потому, что жители дышат свежим и чистым воздухом, используют экологически чистые продукты. Никто никого не заставляет выполнять какую-то работу, каждый трудится для себя и своей семьи с большой радостью", - утверждает еще один сельчанин Байырхан Салманов.

Сызган славится в регионе как село многодетных. Сейчас тут 179 семей с многочисленными потомками, а более 40 апашкам и аташкам уже перевалило за 80 лет. В ауле есть и те, кто живет больше века.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943038-sekret-dolgoletiya-raskryli-v-odnom-iz-sel-turkestanskoy-oblasti-video/