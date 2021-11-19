Алматинец разыскивает пропавшего в Туркестанской области отца

Пропавший. Фото: ДП Туркестанской области

18 ноября в Сарыагашский РОП обратился житель Алматы. Он сообщил, что его 70-летний отец днем 11 ноября вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

После обращения стражи порядка зарегистрировали факт. Сейчас принимаются все необходимые меры по поиску пропавшего и установлению его местонахождения.

"Во все городские и районные подразделения полиции Туркестанской области направлены ориентировки с приметами мужчины", - отметили в ДП региона.

В день исчезновения на пенсионере были черные брюки и куртка, серый головной убор.

"Обращаемся ко всем жителям, если вы владеете какой-либо информацией о пропавшем, то звоните по телефону 8 (72533) 5-97-65 дежурной части ДП Туркестанской области либо в 102. Важны любые подробности, касающиеся пожилого человека", - резюмировали в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943014-almatinets-razyskivaet-propavshego-v-turkestanskoy-oblasti-ottsa/