Плюсовую температуру обещают синоптики в Казахстане в выходные дни

Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в грядущие выходные - с 20 по 22 ноября, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В субботу и воскресенье, 20 и 21 ноября, на восточную половину страны будет оказывать влияние северо-западный холодный антициклон, поэтому в этой части страны ожидается погода без осадков. Западные регионы окажутся под воздействием очередного Атлантического циклона, которые принесет с собой неустойчивую погоду.

22 ноября, смещаясь с запада на восток, ложбина Атлантического циклона охватит большую часть Казахстана, в связи с чем на большей части республики ожидаются осадки в виде снега, гололед, порывистый ветер, а в северных регионах - снег, гололед и метель.

На западе ночью температура воздуха опустится с +5 до -2, днем ожидается от 0 до 10 градусов тепла.

Жителям северных и северо-западных регионов синоптики обещают ослабление морозов. Ночью в этой части страны столбики термометров будут показывать от 6 до 16 градусов мороза, а днем - от 0 до -9.

В восточной и центральной части Казахстана ночью ожидается от 10 до 28 градусов ниже нуля, днем температура будет колебаться в диапазоне +3 -15 градусов.

На юге ночью ожидается от 3 градусов выше нуля до 15 градусов мороза, а днем температура поднимется от 0 до 15 градусов со знаком плюс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943001-plyusovuyu-temperaturu-obeschayut-sinoptiki-v-kazahstane-v-vyhodnye-dni/