Подпольную майнинговую ферму выявили в Акмолинской области

Майнинговая ферма. Фото: пресс-служба министерства энергетики РК

Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго выявил незаконное подключение майнинговой фермы в Акмолинской области к электросетям. Деятельность "серого" майнера, как утверждают в Минэнерго, допустил филиал нацоператора магистральных электрических сетей КЕGОС "Акмолинские МЭС", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики РК.

Сообщает, что факт незаконного майнинга был выявлен 18 ноября. Подключение и потребление электрических мощностей со стороны майнинга производилось от высоковольтной подстанции напряжением 500 килоВольт.

Майнинговая ферма осуществляла деятельность без информирования уполномоченного органа в сфере цифрового развития о своей деятельности.

Теперь комитет ведет контрольные мероприятия в отношении АО "КЕGОС".

"Обращаем внимание энергопередающих организаций на то, что подключение к электрическим сетям "серых" майнинговых ферм не допускается. Согласно законодательству, по каждому факту будут приняты меры реагирования и применены соответствующие взыскания в рамках рынка мощности электроэнергии", - отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что ведут работы по выявлению и отключению от электрических сетей "серых" майнеров.

Напомним, ранее в нескольких областях Казахстана начались веерные отключения электричества. Нацоператор электросетей КЕGОС тогда заявлял, что из-за деятельности майнинговых ферм в стране наблюдается дефицит электроэнергии.

Позже в KEGOC заявили, что все ограничения по подаче электроэнергии сняты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942997-podpolnuyu-mayningovuyu-fermu-vyyavili-v-akmolinskoy-oblasti/