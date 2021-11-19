Учеников начальной школы перевели на "дистанционку" из-за мороза в Нур-Султане

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Сегодня, 19 ноября, из-за мороза в Нур-Султане ученики 0-4 классов, занимающиеся в первую смену, будут учиться из дома, сообщает официальный сайт акимата столицы.

"Управление образования города Нур-Султан сообщает, что в связи с понижением температуры воздуха, занятия для учащихся 0-4 классов первой смены будут проходить в дистанционном формате", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Gismeteo, ранним утром в столице температура воздуха опустилась до 23 градусов ниже нуля. К трем часам дня столбики термометров поднимутся до -12.

Напомним, сегодня в семи регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и тумана. В некоторых областях ожидается метель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942918-uchenikov-nachalnoy-shkoly-pereveli-na-distantsionku-iz-za-moroza-v-nur-sultane/