Патриотический флешмоб продолжается в Казахстане, эстафету приняли в СГО (видео)

Патриотический флешмоб. Кадр из видео: t.me/ptrkkz

Служба государственной охраны (СГО) совместно с Телерадиокомплексом президента продолжает патриотический флешмоб к 30-летию Независимости Казахстана "Тәуелсіз еліміз құтты болсын!". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Телерадиокомплекса президента.

Миссия Службы государственной охраны - обеспечение безопасности главы государства, Первого Президента - Елбасы, других охраняемых лиц и объектов. СГО безукоризненно обеспечивает ответственные мероприятия особой государственной значимости.

"Передаем эстафету Комитету национальной безопасности Республики Казахстан!", - говорится в сообщении.

Напомним, патриотический флешмоб, посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан, стартовал с видеоролика от Министерства обороны РК.

Видеоролики сопровождаются песней знаменитого казахстанского композитора-песенника, Народного артиста Казахской ССР Ескендира Хасангалиева "Атамекен".

В первом видеоролике композиция была исполнена военным оркестром Министерства обороны.

Служба Государственной Охраны Республики Казахстан использовала эту же композицию, но уже в исполнении Президентского оркестра СГО.

По информации представителей Телерадиокомплекса Президента РК, уже ведется работа над видеороликом для Комитета Национальной Безопасности Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942903-patrioticheskiy-fleshmob-prodolzhaetsya-v-kazahstane-estafetu-prinyali-v-sgo-video/