Генпрокуратура: 60 постановлений санврачей содержали необоснованные ограничения

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Сегодня состоялось расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры, где были подведены итоги работы органа с начала года. Их ведомство приводит на своем официальном сайте.

Как выяснилось, с начала 2021 года по актам надзора прокуроров были приведены в соответствие некоторые постановления государственных санврачей.

"По актам надзора прокуроров приведены в соответствие и изменены 60 постановлений государственных санитарных врачей, содержавшие необоснованные ограничения", – говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

Вместе с этим возвращено 880 тыс. гектаров земель на 4,8 млрд тенге, отменены 1027 незаконных проверок бизнеса.

Также нарушения затронули сферу уголовного процесса. Так, по данным Генпрокуратуры, с начала года из 328 тысяч постановлений органов расследования законными признаны только 286 тысяч, остальные не согласованы или направлены на доработку.

В социально-экономической сфере результативные проверки и анализы проведены по вопросам реализации антикризисных мер, рациональному использованию земель, обеспечению граждан лекарственными средствами, охране окружающей среды, защите прав детей и другим актуальным направлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942875-genprokuratura-60-postanovleniy-sanvrachey-soderzhali-neobosnovannye-ogranicheniya/