Фейк о массовых смертях индийских солдат от вакцины против КВИ обсуждают в Сети

Индийские солдаты. Фото: stopfake.kz

В мессенджерах казахстанцы пересылают друг другу видео, на котором якобы демонстрируется массовая смерть индийских солдат от вакцины против КВИ.

Как передает официальный портал StopFake.kz, на кадрах действительно показаны молодые солдаты, лежащие на земле, и группа людей, которая пытается оказать им помощь.

Тем не менее, фактчекеры подчеркивают, что к вакцинации против КВИ случившееся не имеет никакого отношения.

Этот ролик стал вирусным в англоязычном сегменте Сети еще в августе 2021 года. Подпись к нему также гласила, что показанные на видео солдаты получили вакцину против COVID-19 и именно она стала причиной их скоропостижной гибели.

На самом деле эти кадры засняли во время соревнований на выносливость, которые прошли 21 августа в Индии.

Указывается, что из-за сильной жары и высокой влажности воздуха в тот день 34 солдата упали в обморок. На тот момент соревнования продолжались уже 72 часа и военнослужащие перед потерей сознания проходили 10-километровый этап в полной экипировке и со всей амуницией.

Все пострадавших в итоге доставили в больницу, у всех подтвердились симптомы теплового удара.

Кроме того, фактчекеры отметили, что один из солдат скончался, однако с вакцинацией против COVID-19 это не связано.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942865-feyk-o-massovyh-smertyah-indiyskih-soldat-ot-vaktsiny-protiv-kvi-obsuzhdayut-v-seti/