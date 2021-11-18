Бабушке с шестью внуками за сутки собрали деньги на новый дом в Актюбинской области

Фото: diapazon.kz

В Актюбинской области бабушка с шестью внуками жила в старом доме. Неравнодушные люди за сутки собрали деньги на новое жилье, а также купили семье корову, бытовую технику и помогли погасить долги, передает "Диапазон".

Спортсмены Гойти Дазаев, Нурбек Кабдрахманов и другие узнали о том, что в селе Родниковка в ветхом доме в тяжелых условиях живет бабушка с шестью внуками. Дом был старый и холодный. Отапливали его кизяком.

Спортсмены рассказали о семье в соцсетях. Всего за сутки актюбинцы перечислили 4,5 млн тенге. На эти деньги был куплен уютный теплый дом, газовая плита, микроволновка, стиральная машина-автомат.

Также у пенсионерки появилась корова. Остались средства на приобретение одежды и школьных принадлежностей.

"Актюбинцы проявили себя активно, каждый помогал по возможности. Кто-то смог перечислить 500 тенге, а были и те, кто перевел для семьи 500 тысяч тенге, миллион", - рассказал Гойти Дазаев.

Семья поблагодарила всех неравнодушных за оказанную помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942830-babushke-s-shestyu-vnukami-za-sutki-sobrali-dengi-na-novyy-dom-v-aktyubinskoy-oblasti/