Казахстанцы приняли за правду шутку о передаче Алаколя под залог Китаю

Озеро Алаколь. Фото: Wolfgang Kaehler/LightRocket/Getty Images

В соцсетях и мессенджерах распространяется сообщение о том, что Казахстан якобы подписал кредитный договор с Китаем на сумму 19 млн долларов под залог озера Алаколь. Это оказалось фейком.

Первоисточником этой новости является Instagram-паблик Qazinform24. В нем публикуются шуточные новости, никак не связанные с реальностью, сообщает StopFake.kz.

"Фейк-новости Казахстана. Сатира, ирония, сарказм", – говорится в "шапке" профиля паблика.

Отсюда можно сделать вывод, что информация о кредитном договоре с Китаем под залог озера Алаколь является выдумкой.

Напомним, в августе казахстанцы приняли за правду еще одну шутку от авторов данного паблика – о том, что Казахстан может присоединиться к Китаю в качестве уплаты внешнего долга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942827-kazahstantsy-prinyali-za-pravdu-shutku-o-peredache-alakolya-pod-zalog-kitayu/