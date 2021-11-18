Заявивший о 20-летнем рабстве в Казахстане россиянин вылетел в Москву

Алексей Котов. Кадр из видео: соцсети

Посольство России в Казахстане сообщило, что гражданин РФ, который заявил о 20-летнем трудовом рабстве в Карагандинской области, вылетел в Москву. Информация опубликована на официальной странице ведомства в Facebook.

"Сегодня утром рейсом "Аэрофлота" гражданин России Алексей Котов вылетел в Москву. Его отъезд на родину был организован Посольством России в Казахстане. Желаем Котову, его родным и близким здоровья и благополучия", - отмечается в официальном сообщении.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видеообращение Алексея Котова. Он сообщил, что на протяжении 20 лет якобы находился в трудовом рабстве в Карагандинской области. Россиянин обратился к отцу и матери, попросив забрать его на родину. Полиция завела уголовное дело.

Позже появились подробности этой истории. В России нашлись его родственники. Они рассказали, что Алексей оказался в "неволе" после того, как его избили на вокзале.

Накануне стало известно, что мужчина с резонансного ролика отказался от заявления. По его словам, он трудился добровольно, но очень хотел вернуться домой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942777-zayavivshiy-o-20-letnem-rabstve-v-kazahstane-rossiyanin-vyletel-v-moskvu/