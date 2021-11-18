Напугали пассажиров: алматинцам пришлось извиняться за пранк в метро (видео)

Кадр из видео: polisia.kz

Тиктореков, снявших пранк в алматинском метро, привлекли к ответственности. Молодые люди решили пошутить над пассажирами, включив громко музыку и не реагируя на замечания, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, трое молодых алматинцев решили записать пранк для соцсетей. Они громко включали музыку в метро и притворялись, что спят, чтобы не реагировать на замечания пассажиров.

"Некоторые пассажиры, не ожидая внезапной трансляции музыки, просто-напросто пугались. Один из них обратился за помощью к сотрудникам полиции, несшим службу на станции "Жибек Жолы", - сообщили правоохранители.

Отмечается, что на требования полицейских пранкеры отреагировали агрессивно.

В итоге трех парней в возрасте от 19 до 22 лет привлекли к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство". Материалы административного производства переданы в суд.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942748-napugali-passazhirov-snyavshih-prank-v-metro-almatintsev-nakazali-video/