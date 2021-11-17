"Лучше не выходить на улицу": разрушительная буря обрушилась на Тараз (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: ВТВС | В Таразе всегда солнечно

В Таразе сегодня сильный ветер срывал крыши с домов, валил деревья и сносил остановки общественного транспорта. Жителям советуют без крайней необходимости не выходить на улицу. Разгул природной стихии сняли на видео и выложили в социальных сетях.

Как передает собственный корреспондент NUR.KZ, сегодня в городе наблюдается пыльная буря, сильный ветер, снесены крыши зданий, упали деревья, повалены остановки общественного транспорта, на некоторых перекрестках не работают светофоры, а на дорогах образовался коллапс. Также возникли проблемы со связью и доступом в интернет.

Полицейские Тараза попросили горожан не выходить на улицу без крайней необходимости в связи с неблагоприятными погодными условиями.

По региону с 15 по 18 ноября было объявлено штормовое предупреждение. Жителей ставили в известность об усилении ветра до 30 м/с, а также сильном снегопаде.

Место происшествия. Фото: очевидцы

По информации ДЧС региона, по состоянию на 17 ноября 11.30 часов в результате порывистого ветра до 32 м/с в Таразе сорвало две кровли: с двухэтажного частного жилого дома по улице Сулейманова и пятиэтажки в 13 микрорайоне. Пострадавших нет.

Закрыто движение на ряде автодорог областного и республиканского значения.

Ранее полицейские Жамбылской области обратились к водителям с просьбой без необходимости не выезжать на трассы. Они сняли видео, на котором их слова невозможно было расслышать, а их самих сносило с места сильным ветром.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942588-luchshe-ne-vyhodit-na-ulitsu-razrushitelnaya-burya-obrushilas-na-taraz-foto-video/