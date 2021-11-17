100 тыс. долларов обещают казахстанцам мошенники от имени холдинга "Байтерек"

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Рекламные сообщения с символикой нацхолдинга "Байтерек" распространили в Казнете. Согласно подписи к рекламе, холдинг обещает 100 тысяч долларов казахстанцам, которые не смогут стать миллионерами за полгода. Но в самом "Байтереке" предостерегли от участия в подобных акциях.

Помимо привлекательной надписи, на рекламном баннере, распространившемся в Казнете, изображено фото главы государства. Участникам розыгрыша обещано вознаграждение в 100 тысяч долларов.

На самом деле вся реклама является не более чем уловкой мошенников, пишет портал Stopfake.kz.

Представители АО "НУХ "Байтерек" сообщили, что не имеют никакого отношения к подобным розыгрышам.

"Информация не соответствует действительности. Холдинг "Байтерек" не имеет никакого отношения к якобы "Государственной цифровой платформе" и "Платформе Байтерек Инвест", на которые ведут ссылки в фейковых постах", - сообщили в пресс-службе холдинга.

В "Байтереке" напомнили также, что следует быть более осторожными и не поддаваться на провокации мошенников. Казахстанцев просят доверять только официальным источникам.

Ранее мы рассказывали, что казахстанцев обманывают от имени крупного банка - пользователям Казнета предлагали принять участие в вопросе и получить за это 50 тысяч тенге. Но в самом банке опровергли информацию. Там отметили, что таким образом мошенники пытаются получить личные данные граждан.

Скриншот рекламного объявления: stopfake.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942527-100-tys-dollarov-obeschayut-kazahstantsam-moshenniki-ot-imeni-holdinga-bayterek/