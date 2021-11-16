50 тысяч тенге за опрос: "конкурс" от крупного банка Казахстана оказался уловкой мошенников

Иллюстративное фото: Getty Images / amixstudio

Пользователи WhatsApp рассылают сообщения о "конкурсе от Halyk Bank" - якобы банк в честь своего 98-летия проводит опрос, за участие в котором казахстанцы могут получить 50 тысяч тенге. На самом деле, авторами рассылки являются мошенники.

Как пишет портал StopFake.kz, рассылка, в которой пользователям предлагают заполнить анкету и получить денежный приз, не имеет никакого отношения к Halyk Bank.

"Это мошенники. Просим вас быть бдительными и не проходить по таким ссылкам", - цитируют фактчекеры пресс-службу банка.

Скриншот: stopfake.kz

Отмечается, что, если бы подобный конкурс проводился, информация о нем была бы размещена на официальных страницах и сайте банка. Однако сейчас никаких официальных данных о розыгрыше нет.

Фактчекеры предупреждают, что, скорее всего, сайт, на котором размещен лист для опроса, является мошенническим.

"Как правило, подобные онлайн-платформы принадлежат кибермошенникам, стремящимся заполучить персональные данные пользователей", - заключили эксперты.

Казахстанцам посоветовали не переходить по ссылке и не оставлять свои данные на незнакомых ресурсах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942374-50-tysyach-tenge-za-opros-konkurs-ot-krupnogo-banka-kazahstana-okazalsya-ulovkoy-moshennikov/