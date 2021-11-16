Опасные вещества нашли в игрушках на прилавках Восточного Казахстана

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Департамент санэпидконтроля Восточно-Казахстанской области опубликовал итоги мониторинга безопасности продукции за 10 месяцев 2021 года на объектах торговли, передает Arnapress.kz.

В ходе мониторинга проведен отбор 3419 проб продукции, из них 2100 – проб пищевой продукции, и 1319 – проб товаров народного потребления.

Основная часть отобранной продукции произведена в странах государствах-членах ЕАЭС – 20,7% (709 проб), в странах дальнего и ближнего зарубежья – 53% (1809 проб) и отечественными производителями – 26,3% (901 проб).

По результатам экспертизы, 23,6% проб продукции (808 проб) признаны несоответствующими требованиям Технических регламентов Таможенного союза (ЕАЭС). Основная доля несоответствующей продукции – 59,3% (479 проб) – это импортная продукция, которая ввозится из стран дальнего зарубежья, а также из государств-членов ЕАЭС (31,6% или 255 проб). Доля несоответствия продукции отечественных производителей составила 9,1% (74 пробы).

"Несоответствия обнаружены практически в каждой группе продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому контролю. В основном, это несоответствия по маркировке продукции (не указаны условия хранения, наименование и адрес производителя, наименование продукции, дата выработки, срок годности, масса продукции, отсутствие информации о пищевой и энергетической ценности, информации на государственном языке и единого знака обращения на рынке государств-членов ТС (ЕАС), отсутствие знака Мебиуса, символа о предназначении для контакта с пищевой продукцией и другие нарушения) − 93,3% или 754 проб.

Однако, несмотря на усиление проводимых санитарно-эпидемиологических мероприятий на всех объектах торговли, недобросовестные предприниматели и их работники продолжают реализовывать продукцию, при использовании или применении которой высок риск угрозы жизни и здоровью населения", − сообщили в пресс-службе ДСЭК.

По итогам лабораторных исследований детских игрушек, в семи пробах выявлено нарушение маркировки и превышение содержания опасных веществ фенола и формальдегида в полтора-два раза, что может привести к отравлению.

Среди таких игрушек – гоночные машинки, наборы посуды, куклы и многое другое. Производство – Узбекистан и Китай. А в некоторых случаях производитель не был указан.

У одной из игрушек истек срок годности, еще у двух имелись острые края, зазубрины, заусенцы, которые могли травмировать детей при игре.

Для информированности потребителей ежемесячно на сайте комитета санэпидконтроля Минздрава размещается реестр несоответствующей продукции, выявленной при проведении мониторинга безопасности продукции на территории РК.

"Владея всей информацией о продукции, потребители смогут сделать более обоснованный выбор, исключив все риски, представляющие опасность для здоровья.

В случае обнаружения несоответствующей продукции на прилавках магазинов можно обращаться в письменном виде в департамент санитарно-эпидемиологического контроля ВКО или в его территориальные управления", – предупредили в ДСЭК ВКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942426-opasnye-veschestva-nashli-v-igrushkah-na-prilavkah-vostochnogo-kazahstana/