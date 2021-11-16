Что могут требовать казахстанцы от авиакомпании при задержке и отмене рейса

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Представители гражданского сектора во время брифинга в Казахстанском пресс-клубе рассказали о фактах нарушения прав пассажиров со стороны отечественных авиакомпаний. Общественники также дали казахстанцам конкретные советы о том, как защитить свои права, если ваш рейс отменяют или переносят, передает корреспондент NUR.KZ.

Гражданские активистки Эмина Кужамуратова и Дана Меирбекова рассказали о собственном опыте взаимодействия с казахстанскими авиакомпаниями во время перелета из Казахстана в Грузию и обратно.

"Мы должны были лететь из Актау в Кутаиси, но из-за задержки рейса вынуждены были купить дополнительный билет в Тбилиси. У нас были запланированы серьезные встречи с представителями Министерства культуры Грузии о дальнейшем культурном сотрудничестве между нашими странами. Мы опоздали по вине авиакомпании и не просто понесли дополнительные расходы, но также был нанесен урон имиджу государства.

На обратном пути рейс также был отложен, мы провели в аэропорту всю ночь и авиаперевозчик нам ничего не объяснил и никаким образом не позаботился о нашем комфорте", - рассказала Эмина Кужамуратова.

Общественницы написали открытое письмо на имя президента РК Касым-Жомарта Токаева с жалобой на действия отечественных авиаперевозчиков, а также попросили разобраться с проблемами, которые имеются в этой сфере.

Председатель правления Ассоциации "Лига потребителей Казахстана" Светлана Романовская рассказала о том, что часто люди, сталкивающиеся с некачественным обслуживанием со стороны авиакомпании, не обращаются в суд из-за неверия в свою правоту. Однако закон стоит на стороне потребителя.

"В случае задержки вашего рейса, каждые два часа вам должны предоставлять прохладительные напитки, каждые четыре часа обеспечивать горячим питанием. В случае еще более длительной задержки рейса, авиакомпания обязана предоставить ночлег, а также трансфер до гостиницы, если она находится не на территории аэропорта.

Если ваш рейс отменили, то пассажир имеет право на трансфер до пункта назначения ближайшим рейсом. Мы же видим абсолютно другую картину. Напитки и горячее питание пассажирам не предлагают. Условия ожидания рейса максимально-некомфортные. Все аэропорты заставлены холодными железными лавками. Во многих аэропортах нет комнаты матери и ребенка", - говорит Романовская.

По словам председателя Ассоциации "Лига потребителей Казахстана", авиаперевозчики часто идут на хитрость, перенося рейс сначала на один час, потом еще на один час и так может продолжаться очень долго. В этом случае Романовская рекомендует казахстанцам обязательно купить воды, а если рейс задерживается дольше чем на четыре часа - пообедать. И в обязательном порядке сохранить все чеки, чтобы в дальнейшем потребовать в суде возмещение ущерба от авиакомпании.

"Наши люди не верят в то, что могут чего-то добиться и часто пускают такие ситуации на самотек. Если бы они обратились к нам, мы бы помогли отстоять их права, потому что закон на стороне потребителя.

Авиакомпании стараются решить конфликт медиативно, не доводя по суда. Поскольку административные штрафы для авиаперевозчиков, предоставляющих некачественные услуги, предусмотрены существенные. Первичный штраф - 500 МРП. Повторный штраф - 1000 МРП. Поэтому мы призываем всех казахстанцев, кто пострадал от деятельности авиакомпаний, проявить гражданскую активность", - отметила Светлана Романовская.

Казахстанцам также напомнили о том, что в случае, если происходит что-то, что нарушает их права, они имеют право фиксировать происходящее в формате аудио, видео и фото. Однако, стоит помнить о том, что съемка лица без разрешения человека запрещена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942425-chto-mogut-trebovat-kazahstantsy-ot-aviakompanii-pri-zaderzhke-i-otmene-reysa/