Рекордно низкую за последние 45 лет температуру зафиксировали в Казахстане в октябре

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В октябре этого года рекорды максимальных значений температуры воздуха были обновлены сразу в нескольких областях Казахстана, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромета".

Как сообщают метеорологи, в первой декаде октября почти во всем Казахстане была зафиксирована волна холода, в связи с чем в ночные часы были перекрыты рекордные значения температуры воздуха. Так, 2 октября в Актюбинской области была зафиксирована рекордно низкая для октября температура - 2,7°С. Этот показатель побил рекорд 1976 года в -1,0°С. 9 октября на метеорологической станции Актау наблюдалась самая низкая температура воздуха с 1987 года - столбики термометров опустились до +1,8°С.

В конце второй и третьей декад октября на севере, северо-востоке и на востоке Казахстана были также обновлены рекорды максимальных значений температур. К примеру, 18 октября в СКО столбики термометров поднялись до +18,1°С, обновив тем самым рекорд 2009 года, когда температура воздуха составила +16,8°С. Днем 20 октября на метеорологической станции Усть-Каменогорска наблюдалась самая высокая с 1989 года температура воздуха - +22,1°С, а 24 октября на метеорологической станции Экибастуз был обновлен рекорд 1991 года - здесь температура воздуха поднялась до +16,2°С.

Кроме того, октябрь в этом году выдался ветреным и дождливым. Так, на метеостанции в Алматинской области была зафиксирована скорость ветра в 30-41 м/с, что соответствует критериям стихийных гидрометеорологических явлений. А на метеостанции Маркаколь в ВКО в октябре выпало 21,1 мм снега при месячной норме в 46 мм.

Самым теплым днем ушедшего месяца в Нур-Султане в этом году стало 20 октября - в этот день столбики термометров поднялись до +16,5°С, а самым холодным - 7 октября, ночью температура опустилась до -7,4°С. За месяц в столице выпало 23 мм осадков при месячной норме в 27 мм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942402-rekordno-nizkuyu-za-poslednie-45-let-temperaturu-zafiksirovali-v-kazahstane-v-oktyabre/