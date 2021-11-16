Фермеры из Актобе вышли на площадь и потребовали пересмотреть нацпроект по развитию АПК

Кадр из сюжета: телеканал "Астана"

В Актобе фермеры вышли на площадь с требованием пересмотреть национальный проект по развитию АПК. Принятый этой осенью документ призван повысить производительность в два раза, но проблем на местах он не учитывает, считают сельчане.

С фермерами поговорили журналисты телеканала "Астана".

Сельчане считают, что новый проект не решит давних проблем сельского хозяйства. Они требуют понизить процентные ставки по кредитам для сельхозформирований, увеличить субсидирование кормов и установить льготную цену на ГСМ.

Аграрии обратили внимание и на то, что закуп российского племенного скота субсидируется гораздо больше, чем местного.

"Почему-то у нас племенной скот - покупка - берется в приоритет российский импортный скот. А у нас сколько своих племенных хозяйств? Почему на российский субсидии больше платят, чем на отечественных племенных коров? У них 225 тысяч, у нас 150 тысяч субсидий на местных. Мы хотим, чтобы их уравняли", - объяснил один из фермеров Марлен Баймагамбетов.

К аграриям вышел глава управления сельского хозяйства Актюбинской области Панабек Бимуратов. По словам чиновника, некоторые вопросы, например, установку льготных цен на горючее и выделение субсидий, можно решить на местах.

По данным телеканала, в этом году из местного бюджета на поддержку животноводства было выделено 14 млрд тенге. На субсидирование кормов дополнительно выделят 200 млн тенге.

"Последняя сессия маслихата нам выделила на удешевление стоимости кормов 260 миллионов тенге. Приступили к разработке нового постановления для внесения изменений, занимаемся. До конца года выделенная сумма будет полностью освоена", - заявил Бимуратов.

Между тем, аграрии считают, что в каждом регионе нужно создать рабочие группы и пересмотреть проект развития АПК. Сейчас они собирают подписи под петицией, которую направят в Минсельхоз.

Сельчане надеются, что их требования и доводы услышат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942325-fermery-iz-aktobe-vyshli-na-ploschad-i-potrebovali-peresmotret-natsproekt-po-razvitiyu-apk/