Семь участков дорог в Казахстане станут платными с 23 ноября

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Семь участков автодорог республиканского значения станут платными с 23 ноября, сообщает АО "НК "КазАвтоЖол" на своем официальном сайте.

В ведомстве отметили, что на сегодня функционирует система взимания платы за проезд на 7 участках автодорог республиканского значения первой категории с 4-полосным движением:

Нур-Султан – Павлодар;

Капшагай – Талдыкорган;

Тараз – Кайнар;

Шымкент – Тараз;

Шымкент – Кызылорда;

Шымкент – Ташкент;

Щучинск-Кокшетау.

Однако плата на указанных участках пока не взимается.

"Приказы о внедрении платности по вышеуказанным участкам прошли процедуру государственной регистрации в органах юстиции и вступят в силу 23 ноября текущего года, соответственно, с этого дня будет взиматься плата за проезд", – сообщили в пресс-службе КАЖ.

Взимать плату за проезд по данным участкам планировалось еще с 1 ноября, однако позже этот срок перенесли на 15 ноября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942309-sem-uchastkov-dorog-v-kazahstane-stanut-platnymi-s-23-noyabrya/