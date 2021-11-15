Семь участков дорог в Казахстане станут платными с 23 ноября

Семь участков автодорог республиканского значения станут платными с 23 ноября, сообщает АО "НК "КазАвтоЖол" на своем официальном сайте.
В ведомстве отметили, что на сегодня функционирует система взимания платы за проезд на 7 участках автодорог республиканского значения первой категории с 4-полосным движением:
- Нур-Султан – Павлодар;
- Капшагай – Талдыкорган;
- Тараз – Кайнар;
- Шымкент – Тараз;
- Шымкент – Кызылорда;
- Шымкент – Ташкент;
- Щучинск-Кокшетау.
Однако плата на указанных участках пока не взимается.
"Приказы о внедрении платности по вышеуказанным участкам прошли процедуру государственной регистрации в органах юстиции и вступят в силу 23 ноября текущего года, соответственно, с этого дня будет взиматься плата за проезд", – сообщили в пресс-службе КАЖ.
Взимать плату за проезд по данным участкам планировалось еще с 1 ноября, однако позже этот срок перенесли на 15 ноября.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942309-sem-uchastkov-dorog-v-kazahstane-stanut-platnymi-s-23-noyabrya/