Плату за проезд по семи участкам дорог в Казахстане перенесли на две недели

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В Казахстане вводят в эксплуатацию семь участков автомобильных дорог. При этом платность на них планируется ввести лишь с середины ноября, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "НК "КазАвтоЖол".

Речь идет о следующих участках:

Нур-Султан – Павлодар;

Шымкент – граница Узбекистана (на Ташкент);

Щучинск – Кокшетау;

Капшагай – Талдыкорган;

Шымкент – Тараз;

Тараз – Кайнар;

Шымкент – Кызылорда.

Отмечается, что данные участки оснащены всем необходимым оборудованием системы взимания платы, однако платность на них планируется ввести лишь через две недели.

"Платность на участках первой технической категории планируется к внедрению с 15 ноября текущего года, при этом в тестовую эксплуатацию данные участки были сданы 01 октября 2021 года", – отметили в пресс-службе "КазАвтоЖол".

По данным компании, ожидается, что на всех названных участках будет внедрена "открытая" система взимания платы.

"Данная система подразумевает полное отсутствие шлагбаумов на платных участках. Проезд автомобилей будет фиксироваться на контрольных арках при помощи специальных камер и оборудования. Главным преимуществом "открытой" системы является соблюдение автомобилями скоростного режима ввиду отсутствия заторов/очередей на дорогах (в сравнении со шлагбаумной системой – прим. авт.)", – сообщили в нацкомпании.

Чтобы оплатить проезд по таким дорогам, предусмотрено более 20 вариантов пополнения счета по госномеру авто: приложение QAJ mobile, банковские и другие платежные сервисы. Также предусматривается клейка специальных меток (RFID-метки), сигнал с которых будет считываться на контрольных арках, и с которых будет списан баланс в счет оплаты проезда.

По данным компании, ставки за проезд по платным участкам I категории не менялись с 2013 года и останутся на прежнем уровне. Кроме того, уже разработана методика определения тарифа для дорог II и III категорий, которые будут значительно ниже действующих тарифов.

Напомним, в сентябре в "КазАвтоЖол" сообщили, что платность на участках первой технической категории должна быть внедрена уже 1 ноября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1939973-platu-za-proezd-po-semi-uchastkam-dorog-v-kazahstane-perenesli-na-dve-nedeli/