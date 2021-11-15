Карантин могут смягчить с 21 ноября в Алматы

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Карантин в Алматы могут смягчить с 21 ноября. Об этом рассказал заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов, передает NUR.KZ.

"В Алматы смягчение карантинных мер будет вводиться не ранее 7 дней после перехода в "зеленую" зону из "желтой", то есть с 21 ноября текущего года, в случае стабильного нахождения в "зеленой" зоне до указанной даты", - сообщил Байгабулов.

Он отметил, что в "зеленой" зоне время работы объектов Ashyq увеличивается на два часа. Лидеры Ashyq смогут работать до 05.00, другие участники - до 03.00, что позволит увеличить заполняемость объектов Ashyq посетителями.

Также допускаются следующие мероприятия при наличии "зеленого" статуса у посетителей и сотрудников:

проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, свадьбы, юбилеи) – заполняемость до 50%, но не более 100 мест; конференции, форумы, зрелищные и иные мероприятия с массовым скоплением людей – заполняемость до 50%, но не более 100 мест; выставки – заполняемость не более 70%, но не более 500 посетителей единовременно; спортивные мероприятия со зрителями – заполняемость не более 80%.

До 21 ноября действует режим ограничения работы объектов Ashyq по условиям "желтой" зоны, добавил санврач.

Напомним, вчера Алматы перешел в "зеленую" зону по уровню распространения коронавирусной инфекции. Согласно информации, в "красной" зоне остались только два региона, в "желтой" зоне находятся столица и еще три области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942275-karantin-mogut-smyagchit-s-21-noyabrya-v-almaty/