"Дикари какие-то": пассажирские автобусы снова закидали камнями в Алматы (фото)

Фото: facebook.com/Общественный транспорт Алматы

В Алматы пассажирские автобусы снова закидали камнями, разбив окна. Как отметили в полиции города, по Алатаускому району зарегистрировано уже три аналогичных факта, передает NUR.KZ.

Фотографии разбитых окон в автобусе появились в паблике "Общественный транспорт Алматы" в социальной сети Facebook.

"Это реально дикари какие-то. Вчера в мкр Саялы-2 разбили стекло в одном автобусе, в другом попали по корпусу. Сегодня хулиганство продолжили, за час камнями разбили стекла еще у двух автобусов. Это уже форменный беспредел, чувство безнаказанности. На 25 маршруте скоро не останется автобусов, резерв исчерпан", - возмущен автор поста.

Фото: facebook.com/Общественный транспорт Алматы

Сообщается, что уже четыре автобуса пострадали за две недели.

Ситуацию прокомментировал и директор автопарка Бекежан Сырланов.

"Сегодня мы организовали сход местных жителей, продемонстрировали результаты обстрела камнями. Присутствовали участковые, представители районного акимата. Благодаря публикациям начальник ДП взял на контроль этот случай. По его указанию уже организовали дежурство из пяти человек в штатском и усилили патрулирование. Предварительно уже напали на след злоумышленников", - сообщил Сырланов.

Фото: facebook.com/Общественный транспорт Алматы

В департаменте полиции Алматы рассказали, что в настоящее время по Алатаускому району зарегистрировано три аналогичных факта.

"Хулиган установлен. Его действиям будет дана правовая оценка", - добавили в пресс-службе ДП.

Фото: facebook.com/Общественный транспорт Алматы

Ранее аналогичный случай происходил в Алматы - тогда неизвестные забросали камнями автобус, разбив окна транспортного средства.

Также сообщалось, что полицейские также нашли лиц, которые запускали фейерверки на крыше автобуса в Алматы.

Фото: facebook.com/Общественный транспорт Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942230-dikari-kakie-to-passazhirskie-avtobusy-zakidali-kamnyami-v-almaty-foto/