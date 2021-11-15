Запускавших салюты с крыши автобуса парней задержала полиция в Алматы

Запуск салютов с крыши автобуса. Кадр из видео: instagram.com/dorogi_almaty_official

Алматинским полицейским удалось разыскать молодых людей, устроивших фейерверк на крыше автобуса. А сама акция, как выяснили интернет-юзеры, оказалась заранее спланированной, передает корреспондент NUR.KZ.

На прошлой неделе мы публиковали видео, на котором несколько молодых людей запускают салюты с крыши автобуса, а затем спрыгивают с него и убегают. В полиции сообщили, что приступили к поискам нарушителей.

В понедельник Instagram-паблик Almaty Chat опубликовал видео с фейерверком, но снятое уже с другого ракурса. Причем, камерой, прикрепленной к дрону.

"Так, оказывается, это была очень спланированная акция, даже с коптера сняли. Что хотели этим сказать, непонятно", – отметили авторы поста.

Между тем в полиции сообщили, что уже задержали предполагаемых нарушителей.

"Всего их четверо. Роли каждого изначально были распределены: один отвлекал водителя автобуса, второй – снимал происходящее на камеру смартфона, еще двое – непосредственные исполнители, забравшиеся на крышу общественного транспорта и устроившие салют", – сообщил глава управления полиции Бостандыкского района Думан Аухадиев.

В полиции проводят расследование по факту хулиганства (ст. 293 УК РК). Кроме того, в действиях молодых людей разглядели признаки правонарушения, описанного в ст. 436 КРКобАП – "Применение пиротехнических изделий в населенных пунктах".

Глава районного УП добавил, что в ходе расследования будет установлен истинный мотив "столь циничного поведения молодых людей", которые "создали реальную угрозу для пассажиров автобуса".

В полиции отметили, что один из парней, прыгая с крыши автобуса, получил травму головы. Более того, как выяснилось, в числе нарушителей были несовершеннолетние.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942213-zapuskavshih-salyuty-s-kryshi-avtobusa-parney-zaderzhala-politsiya-v-almaty/