"Пещерные люди": автобус закидали камнями в Алматы

Разбитые окна. Фото: facebook.com/groups/ot.almaty / страница Вячеслава Павленко в Facebook

Неизвестные забросали камнями автобус в Алматы, разбив окна транспортного средства. Фотографии с причиненным ущербом были опубликованы в соцсетях, передает NUR.KZ.

Фотографии с разбитыми стеклами были опубликованы в сообществе "Общественный транспорт Алматы" в Facebook.

В описании к посту автор указывает, что все случилось в микрорайоне Саялы. Мужчину возмутили действия неизвестных.

"Закидали вчера вечером автобус камнями. Разбили стекла и скрылись в ночи. Что за публика? И так проблемы с транспортом, теперь автобус будет простаивать для замены стекла. Пещерные люди, не иначе", - написал пользователь.

Как сообщает МИА "Казинформ", в транспортной компании агентству рассказали подробности инцидента.

Инженер по безопасности дорожного движения компании-перевозчика Талгат Кунапиянов рассказал, что пострадавший автобус курсирует по городу до 11 часов вечера. Это был последний дежурный автобус.

Инцидент произошел недалеко от конечной остановки: водитель проезжал мимо одного магазина, услышал стук камня и треск. Остановился, посмотрел, но никого вокруг не увидел, нападавшие успели скрыться.

"Темно было. Водитель не смог их обнаружить. Благо, что никого в автобусе в это время не было. Сломали большое боковое стекло с форточкой. Сумма ущерба составляет около 80 тысяч тенге. Этот автобус сейчас стоит, надо стекло заменить", - пояснил инженер.

По его словам, это не первый случай. 13 октября в том же районе неизвестные также разбили стекло одного автобуса.

Кунапиянов заявил, что компания-перевозчик намерена подавать заявление в полицию.

"Тогда мы никого не стали винить, сами заменили. В этот раз уже хотим написать заявление в полицию", - добавил мужчина.

В компании, помимо этого, рассказали, что по данному маршруту курсирует 14 автобусов. В эксплуатацию их ввели около 2 лет назад.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940401-peschernye-lyudi-avtobus-zakidali-kamnyami-v-almaty/