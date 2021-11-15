Директора спортинтерната в Степногорске уволили после видео с избиением

Турсынбай Токкужинов. Фото: akmola-sport.kz

Директора спортивного интерната в Степногорске уволили после того, как воспитанники избили учеников младших классов. Об этом сообщили в управлении физической культуры и спорта Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, по итогам выездного совещания руководитель областной специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва имени Богенбай батыра Турсынбай Токкужинов уволен с 15 ноября.

Главе управления физической культуры и спорта Асету Букубаеву за ненадлежащее исполнение функциональных обязанностей объявлен строгий выговор.

Акиму Степногорска поручено рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности своего заместителя Гульназ Абилову, являющуюся председателем городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В управлении добавили, что на сегодняшний день департаментом полиции Акмолинской области начато досудебное расследование по ст.141 (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей) и ст.194 ч.2 (Вымогательство) УК РК.

Напомним, в Сети появилось видео с избиением детей и "дедовщиной" в школе-интернате в Степногорске. В полиции сообщили, что 21 октября трое восьмиклассников нанесли телесные повреждения двум учащимся 7 класса и сняли это на камеру. Причиной конфликта могли стать личные неприязненные отношения.

На ситуацию отреагировал аким Акмолинской области. Он назвал случившееся результатом безответственной работы должностных лиц, которые отвечают за воспитание подрастающего поколения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942229-direktora-sportinternata-v-stepnogorske-uvolili-posle-video-s-izbieniem/