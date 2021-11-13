Воспитанники спортинтерната избили учеников младших классов в Степногорске

Ребенок и подросток. Кадр из видео: t.me/stepnogorsknews

Пользователи Казнета активно обсуждают опубликованное в Сети видео с избиением детей и "дедовщиной" в школе-интернате в Степногорске, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик был опубликован в Telegram-канале "step.news - Новости Степногорска".

В кадре подросток покрупнее избивает двоих детей, в то время как еще один из участников конфликта снимает все на камеру.

В Telegram-канале указано, что инцидент произошел в Областной школе-интернате для одаренных в спорте детей имени Богенбай батыра в Степногорске.

Спустя время под видеороликом появился комментарий пресс-секретаря Управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большиной.

Она сообщила, что по факту произошедшего в стенах учебного заведения злостного нарушения дисциплины администрация школы-интерната провела служебное расследование.

Виновных учащихся-спортсменов по итогу отчислили из школы-интерната, а к сотрудникам, допустившим совершение инцидента, применили меры административного взыскания.

"Дополнительно сообщаем, что после изучения всех материалов будет проведена проверка со стороны Управления физической культуры и спорта Акмолинский области и виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством РК", - указала Большина.

Помимо этого, корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу ДП Акмолинской области.

В ведомстве дополнили, что по факту инцидента начато досудебное расследование по статье 141, часть 1 УК РК, а также по статье 194, часть 2 УК РК.

По предварительным данным, 21 октября трое несовершеннолетних 8-классника нанесли телесные повреждения двум учащимся 7 класса и сняли это на смартфон.

Причиной конфликта могли стать ранее имевшиеся личные неприязненные отношения.

В полиции отметили, что уже назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется следствие.

Внимание! На видео присутствуют сцены насилия и ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942050-vospitanniki-sportinternata-izbili-uchenikov-mladshih-klassov-v-stepnogorske/