Морозы до 20 градусов ожидаются в Казахстане

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Прогноз погоды на ближайшие дни опубликовал официальный сайт "Казгидромета" - казахстанцев ожидает сильное похолодание.

Как сообщают синоптики, из-за атлантического циклона и атмосферных фронтов на большей части страны ожидается неустойчивая погода - дождь, снег, в северных регионах - осадки, туман, гололед и порывистый ветер с метелью.

17-18 ноября в южных, юго-восточных регионах Казахстана ожидаются сильные осадки, а на западе страны наоборот 18 ноября из-за вторжения холодного северо-западного циклона осадки прекратятся.

На северо-западе Казахстана похолодает до 12-17 градусов мороза ночью и 7-12 градусов ниже нуля днем, в северных и центральных частях страны температура опустится до 13-20 градусов мороза ночью и 5-15 градусов ниже нуля днем.

В восточном регионе ночью похолодает до -6 -18, днем температура воздуха составит -1 -10 градусов. В южных регионах ночью ожидается до 5-13 градусов ниже нуля, днем температура поднимется до -5 +5 градусов.

Напомним, минувшей ночью в Алматы начался снегопад. Для расчистки улиц мегаполиса было привлечено больше 1,5 тыс. рабочих и более 500 единиц техники. В связи с непогодой спасатели обратились к жителям и гостям южной столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942201-morozy-do-20-gradusov-ozhidayutsya-v-kazahstane/