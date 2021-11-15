Более 500 единиц техники вышли на уборку улиц Алматы от снега (видео)

Уборка снега. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Почти полтысячи единиц техники убирали снег минувшей ночью на алматинских улицах - в предгорной части города выпало 5 - 8 см, в горах - до 40 сантиметров. Сейчас в городе идет снег с дождем, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на управление жилищной политики города Алматы.

Сообщается, что с часу ночи в городе шел дождь, перешедший позже в снег, а с 7 часов в утра в мегаполисе идет мокрый снег.

К 9 часам утра в предгорной части Алматы выпало до 8 сантиметров снега, а в горах - до 40 сантиметров.

В верхней части города дороги, перекрестки и тротуары начали посыпать противогололедными материалами.

В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за уборкой снега.

"Особое внимание уделено очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов и других мест общего пользования. Организована массовая уборка опавших листьев", - говорится в сообщении ведомства.

Ночью над уборкой улиц трудилось 280 дорожных рабочих и 498 единиц техники, в том числе 178 пескоразбрасывателей. К утру число рабочих, убирающих снег, увеличилось до полутора тысяч, а техники - до 545 единиц.

К утру по дорогам города было рассыпано 920 тонн противогололедных материалов.

Ожидается, что к вечеру снегопад прекратится.

Отметим, ранее спасатели обратились к алматинцам из-за гололеда и тумана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942164-bolee-500-edinits-tehniki-vyshli-na-uborku-ulits-almaty-ot-snega/