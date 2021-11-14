Сильный снег ожидается в регионах Казахстана

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Штормовое предупреждение объявили синоптики в ряде регионов Казахстана на понедельник, 15 ноября, сообщается на официальном сайте госметеослужбы РГП "Казгидромет".

Так, сообщается, что ночью и утром 15 ноября в горных районах, сутки 17 ноября на юго-западе и в горных районах Жамбылской области ожидается сильный снег. Ночью и утром 15, сутки 17-18 ноября на северо-востоке, юго-западе, в горных районах области ожидаются туман, гололед, низовая метель.

Ветер юго-западный 15-18 ноября на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области 15-20 м/с, ночью 15, сутки 17, ночью 18 ноября порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

Тараз: ночью и утром 15-18 ноября ожидается туман, 18 ноября гололед. Ветер юго-западный ночью 15, сутки 17 ноября 15-20, порывы 23-28 м/с, 17 ноября временами 30 м/с и более.

17, ночью 18 ноября на юге и востоке Алматинской области ожидается сильный снег. На севере, юге и востоке области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на западе, севере и востоке области 15-20, порывы 23-28 м/с, днем 17, ночью 18 ноября в районе Алакольских озер 30 м/с и более. Утром и днем 17, ночью 18 ноября в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

17 ноября на севере, западе, юге области пыльная буря. 18 ноября в горных районах низовая метель, туман. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, днем 17, ночью 18 ноября на севере, западе, в горных и предгорных районах области порывы 23-28 м/с, на горных перевалах 30 м/с и более.

Утром и днем 15 ноября на севере Кызылординской области ожидается гололед.

15 ноября на западе, на северо-востоке Мангистауской области ожидается туман.

15 ноября на севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

Караганда: 15 ноября ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный, порывы 18 м/с.

Жезказган: 15 ноября ожидается низовая метель.

15 ноября в Западно-Казахстанской области севере ожидается туман, гололед.

15 ноября на юге и востоке области Алматинской области ожидается туман, гололед. Ветер северо-западный, на севере, юге и востоке области 15-20, днем порывы 25 м/с.

Талдыкорган: 15 ноября ожидается ветер северо-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром 15 ноября в горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), в горных, предгорных, южных районах туман. Ветер западный, на севере, западе, в горных, предгорных районах 15-20, ночью порывы 23 м/с.

Шымкент: ночью 15 ноября ожидается ветер западный порывы 15-20 м/с.

Туркестан: ночью 15 ноября ожидается ветер западный порывы 15-20 м/с.

Алматы: 15 ноября ожидаются временами туман, гололед.

В горах Алматы - днем 17 ноября сильный снег. Сутки 15 ноября, днем 17 ноября ожидается туман, гололед. Ветер северо-западный, порывы ветра могут достигнуть 15-20 метров в секунду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942112-silnyy-sneg-ozhidaetsya-na-yuge-kazahstana/