Балконы без дверей озадачили жителей СКО (видео)

Кадр из видео: соцсети

Пользователи соцсетей обсуждают видео с домом, в котором отсутствуют двери на балконы. Сняты кадры были в Северо-Казахстанской области. Автора ролика озадачило, как же людям выходить на них.

В соцсетях появилось видео, автор которого рассказывает, что в Сергеевке района Шал акына строят дома без дверей на балкон.

"Вот балконы, окошки, а выхода нет на эти балконы. Наверное, лестницу будут с улицы ставить, чтобы на них залезть или, может, через форточки будут выходить. Это только у нас, в Сергеевке, так можно сделать", - смеется автор за кадром.

Пользователи по-разному отреагировали на видео. Некоторые тоже отнеслись к происходящему с долей юмора, другие же отметили, что подобное навевает на них грусть.

"Да это совсем не смешно, плакать хочется от горе-строителей", "Акимат себе приработок оставил, а вы тут всю хату спалили", "Инновационные технологии шагают семимильными шагами по стране", "Экономия, без дверей дешевле", - пишут комментаторы.

Видео порталу Sputnik Казахстан прокомментировали в акимата района Шал акына. В ведомстве отметили, что балконы здесь выступают в качестве декорации.

"В городе Сергеевка с 1990-х годов стоял в заброшенном состоянии многоэтажный 46-квартирный дом 1967 года постройки. На сегодняшний день ведутся работы по восстановлению объекта частным застройщиком, за счет частных инвестиций", - сообщили в акимате.

Здесь уточнили, что балконы не предусмотрены проектно-сметной документацией.

"В связи с чем застройщиком принято решение не нарушать архитектурный облик дома и оставить без демонтажа конструкции балконов в виде декорации", - пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что акиматом района высказано пожелание частному застройщику о необходимости демонтажа балконных конструкций.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941962-balkony-bez-dverey-ozadachili-zhiteley-sko-video/