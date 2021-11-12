Уезжать из Казахстана стало втрое больше людей, чем приезжать

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

За первые 9 месяцев 2021 года из Казахстана уехало более 25 тыс. человек. Это более чем втрое больше, чем прибыло в страну.

За январь-сентябрь текущего года в страну прибыли 7,2 тыс. человек – на 21,5% меньше, чем за январь-сентябрь 2020-го, пишет Ranking.kz.

В то же время покинули страну 25,3 тыс. жителей – сразу на 20,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сальдо миграции (разность между числом прибывших и выбывших) – стабильно отрицательное: минус 18,1 тыс. против минус 11,8 тыс. годом ранее.

Миграция населения (январь-сентябрь). Инфографика: ranking.kz

В разрезе регионов большая часть приехавших прибыла в Мангистаускую область: 1,5 тыс. человек, минус 39,8% за год. Также популярностью у иммигрантов пользуются Алматы (1,3 тыс. человек, минус 0,6%) и Шымкент (634 человека, минус 5,5%). Наименее популярна Кызылординская область: всего 7 человек с начала года, минус 81,1% за год.

Выбыло больше всего человек из Карагандинской области: 3,7 тыс. – на 20,7% больше, чем годом ранее. Активно эмигрировали также из Восточно-Казахстанской (3,3 тыс. человек, плюс 8,1%) и Павлодарской (2,7 тыс. человек, плюс 11,6%) областей. Меньше всего выбывших в той же Кызылординской области: всего 59, плюс 51,3%.

Из 17 регионов страны численность выбывших сократилась только в Северо-Казахстанской области: на 1,7%, до 1,7 тыс. человек.

Миграция населения (январь-сентябрь). Инфографика: ranking.kz

В этом году больше всего прибывших в страну приехали из Узбекистана: 2,5 тыс. человек – на 10,8% больше, чем годом ранее. Вторую и третью строчки в списке заняли Россия и Кыргызстан – на эту тройку стран пришлось 74% иммигрантов.

Выбывали из Казахстана чаще всего в Россию: 21,2 тыс. человек, или 83,6% от всех эмигрантов. На втором и третьем местах по эмиграции Германия и Польша.

Миграция населения. Топ-10 стран (январь-сентябрь). Инфографика: ranking.kz

Среди трудоспособного населения старше 15 лет в текущем году в РК прибыло 782 человек с технической специальностью, 394 – с экономической, 289 – с педагогической, 227 – с медицинской, 132 – с юридической, 91 – с архитектурно-строительной, 76 – с сельскохозяйственной.

В то же время из страны выбыло 4,1 тыс. человек с технической специальностью, 2 тыс. – с экономической, 1,3 тыс. – с педагогической, 699 – с медицинской, 488 – с юридической, 355 – с архитектурно-строительной, 173 – с сельскохозяйственной.

Миграция населения старше 15 лет по специальностям. Инфографика: ranking.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941906-uezzhat-iz-kazahstana-stalo-vtroe-bolshe-lyudey-chem-priezzhat/