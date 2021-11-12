Дождь, снег и гололед: какая погода ожидается в Казахстане в выходные

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Синоптики опубликовал прогноз на ближайшие три дня в Казахстане. По словам специалистов, в эти дни погоду в большинстве регионов будет определять глубокая ложбина Северо-западного циклона, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Смещаясь с запада на восток, ложбина охватит практически все регионы республики. В связи с этим, 13-15 ноября в Казахстане ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также гололед, порывистый ветер в северной половине с метелью.

По прогнозам синоптиков, на западе температура воздуха ночью будет от минус 5 до плюс 3 градусов, днем от минус 3 до 10 градусов тепла.

На севере, северо-западе, востоке и в центре республики ночью - от минус 1 до минус -10, днем от минус 5 до плюс 7.

На юге, юго-востоке страны ночью ожидается от 1 до 10 градусов мороза, днем от 2 до 10 градусов выше нуля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941864-dozhd-sneg-i-gololed-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-kazahstane-v-vyhodnye/