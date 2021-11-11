Жителей Шымкента напугали люди с автоматами на улицах (видео)

Кадр из видео: очевидцы

С раннего утра в Казнете начали распространять ролики, на которых люди в масках и с автоматами передвигались по улицам Шымкента. Горожан напугало происходящее, передает корреспондент NUR.KZ.

Людей в специальном обмундировании видели в районе железнодорожного вокзала Шымкента.

"Я увидела людей в форме с автоматами, испугалась. Подумала, что, может, проходят учения", - предположила одна из жительниц.

Выяснилось, что в Шымкенте прошли учения "Жартас-Антитеррор-2021" по пресечению условного акта терроризма и ликвидации его последствий.

"Целью мероприятия является совершенствование слаженности и повышение практических навыков и умений членов городского оперативного штаба по борьбе с терроризмом, их оперативных групп и специальных подразделений в выполнении функциональных обязанностей, оценке обстановки в ходе пресечения актов терроризма", - пояснили в Шымкентском городском оперативном штабе по борьбе с терроризмом.

К слову, учения были максимально приближены к боевым условиям с различными элементами сложности. На нескольких участках города установили меры ограничения, в том числе по движению автотранспорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941707-zhiteley-shymkenta-napugali-lyudi-s-avtomatami-na-ulitsah-video/