Когда достроят "Абу Даби Плаза", рассказали в акимате Нур-Султана

Строительство комплекса "Абу Даби Плаза". Кадр из видео: facebook.com/vvodnev

В столичном акимате рассказали, когда будет достроено самое высокое здание в Центральной Азии – многофункциональный комплекс "Абу Даби Плаза", пишет корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

Как отметили в пресс-службе столичного акимата, на сегодняшний день строительно-монтажные работы на объекте "Абу Даби Плаза" ведутся согласно графику. Общий объем выполненных работ составляет более 97%.

"До конца 2021 года планируется завершить все наружные работы (фасад и конструкция). Стоит отметить, что внутри здания будут продолжаться отделочные работы", – уточнили в акимате.

В целом, по данным чиновников, проект по строительству многофункционального комплекса "Абу Даби Плаза" состоит из 6 блоков. В настоящее время введены в эксплуатацию:

в декабре 2019 года – блок "P" (ТРЦ "Абу Даби Mall");

в марте 2020 года – блок "H1" (14-этажный отель Sheraton);

в ноябре 2020 года получена регистрация блока "Н2" Абу-Даби Плаза (апартаменты с обслуживанием);

блок "Z" – введен в эксплуатацию (жилой блок).

Отметим, что строительство самого комплекса началось еще более 10 лет назад. 28 августа 2009 года Нурсултан Назарбаев заложил капсулу в его фундамент, отметив, что здание "станет символом города и будет его украшать".

В декабре прошлого года Елбасы заявил, что самую высокую башню многофункционального комплекса "Абу-Даби Плаза" назовут "Казахстан".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941688-kogda-dostroyat-abu-dabi-plaza-rasskazali-v-akimate-nur-sultana/