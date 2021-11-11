Видео из Шамалгана с "битвой за уголь" прокомментировали в акимате

Кадры из видео: Kris.p.almaty | Official

В Шамалгане Алматинской области сняли очередь из грузовиков за углем. Видео было размещено в соцсетях. В акимате Карасайского района прокомментировали ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео, снятое на территории одного из угольных складов на станции Шамалган, разместили в соцсетях. На кадрах десятки грузовых машин, стоящих в очереди за твердым топливом.

"Битва за уголь. Дефицит угля в Казахстане", - говорит мужской голос за кадром.

В акимате Карасайского района отреагировали на видео. В ведомстве отрицают дефицит угля в регионе и поясняют, что поставка твердого топлива находится на постоянном контроле исполнительных органов.

"Эта очередь образовалась в связи с предстоящей поставкой угля от ТОО "Алматы отын" в количестве 27 вагонов в сельский округ Жибек жолы.

В настоящее время поставка угля и цены находятся на постоянном контроле местного исполнительного органа. В этой связи просим население отнестись к сложившейся ситуации с пониманием", - сообщили в пресс-службе акимата Карасайского района.

Ранее в Алматинской области на видео попала потасовка, произошедшая в кабинете замакима Кербулакского района. К нему пришли общественники с женщиной как раз по вопросу поставок угля в населенные пункты.

Также Сеть бурно обсуждала ролик, на котором женщина забралась в ковш с углем. При этом погрузчик работал и продолжал свое движение. Жители заявили, что в Сарыозеке продолжается борьба за твердое топливо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941650-video-iz-shamalgana-s-bitvoy-za-ugol-prokommentirovali-v-akimate/