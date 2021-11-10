Охранники оказали противодействие мониторинговой группе в Кокшетау

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Охранников одного из заведений Кокшетау приговорили к аресту за то, что они оказали противодействие работе мониторинговой группы, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Ночью 6 ноября в ЦОУ УП Кокшетау поступило сообщение о нарушении карантинных ограничений. Сообщалось, что одно из заведений продолжает работу.

На место прибыли стражи порядка, которые установили, что четверо сотрудников службы охраны заведения оказали противодействие работе мониторинговой группы.

Сегодня, 10 ноября, в административном суде города состоялся судебный процесс в отношении правонарушителей. Сотрудников охраны постановлением суда признали виновными в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 667 КоАП РК и приговорили к наказанию в виде трех суток ареста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941587-ohranniki-okazali-protivodeystvie-monitoringovoy-gruppe-v-kokshetau/