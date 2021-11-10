Полицейского заставили поднять брошенный на землю окурок в Туркестанской области (видео)

Кадр из видео: instagram.com/kris_p_tdk

Прохожие заставили стража порядка поднять брошенный на землю окурок. Видео появилось в социальных сетях. Оказалось, что снято оно было в Туркестанской области. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

"Прохожий увидел, как сотрудник полиции выбросил окурок сигареты на улицу", - говорится в подписи к видео.

После чего мужчина заставил стража порядка поднять оставленный им на земле мусор.

"Вы же понимаете, что нарушаете административное законодательство?" - поинтересовался прохожий.

Многие пользователи поддержала бдительного гражданина и возмутились поступку правоохранителя.

"Молодец, а то себя не видят", "Молодец, не каждый решится", "Если все так действовать начнем, может, что и наладится в нашем государстве", "Молодец парень! Сильный духом! Клин клином вышибают!", "Правильно", "Оштрафовать сразу надо было, как они делают", - отмечают комментаторы.

Выяснилось, что видео было снято в Туркестанской области. Департамент полиции региона его прокомментировал.

В ведомстве сообщили, что 28 октября в отношении сотрудника Жетысайского районного отдела полиции за загрязнение общественного места составлен административный протокол по ст.434-2 КоАП РК и выписан штраф.

"Кроме того, проведена разъяснительная работа о недопустимости в дальнейшем подобных административных правонарушений", - пояснили в ДП Туркестанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941544-politseyskogo-zastavili-podnyat-broshennyy-na-zemlyu-okurok-v-turkestanskoy-oblasti-video/