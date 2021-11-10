Снег, туман, гололед: какой будет погода в Казахстане в ближайшие дни

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Казахстанские синоптики рассказали о том, какой будет погода в стране в ближайшие дни с 11 по 13 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как рассказали эксперты, к Казахстану смещается очередной Северо-западный циклон, который окажет влияние на погоду в западных, северо-западных и северных регионах страны.

Там в указанный период ожидаются дождь и снег, а также порывистый ветер, туман, гололед и низовая метель.

На юге и юго-востоке республики в ближайшие дни сохранится погода без осадков.

Кроме того, синоптики предупредили, что позже произойдет вторжение Западного антициклона, и по мере его смещения на восток произойдет незначительное похолодание.

Как сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет", завтра в Алматы ожидается переменная облачность без осадков, днем температура воздуха составит 10-12 градусов, ночью - ноль - минус 2 градуса.

В столице 11 ноября будет снег с дождем. Днем столбики термометров покажут 1-3 градуса тепла, ночью - от плюс 1 до минус 1 градуса.

На территории Шымкента завтра метеорологи обещают погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 13-15 градусоыв тепла, ночью температура опустится до нуля - плюс двух градусов.

Кроме того, эксперты предупредили жителей девяти регионов Казахстана о штормах на 11 ноября.

Так, на севере Западно-Казахстанской области завтра ожидается туман, ночью на востоке региона будет гололед. Скорость ветра с порывами составит порядка 15-20 м/с.

В Уральске ночью и утром 11 ноября прогнозируется туман.

Завтра на северо-западе и на востоке Акмолинской области синоптики обещают гололед. Днем на западе региона будет низовая метель. Скорость ветра не должна превысить 15-20 м/с.

В Кокшетау и в Нур-Султане 11 ноября ожидается гололед.

Завтра ночью в южных и горных районах Туркестанской области, а также на юго-востоке Карагандинской области будет туман.

11 ноября на севере и на востоке Костанайской области синоптики обещают гололед, туман и низовую метель. Скорость ветра на севере региона составит 15-20 м/с.

В Костанае завтра ночью и утром прогнозируется туман и гололед.

Днем 11 ноября на северо-западе Кызылординской области ожидается ветер до 15-20 м/с.

Завтра на севере Павлодарской области возможен туман и гололед с порывистым ветром до 15-20 м/с.

В Павлодаре ночью 11 ноября ожидается ветер с порывами до 17 м/с.

Завтра ночью на большей части территории Северо-Казахстанской области будет дождь и снег. На северо-западе региона прогнозируется гололед и низовая метель. Скорость ветра составит 15-20 м/с.

В Петропавловске ночью 11 ноября ожидается дождь и снег, а также гололед.

Завтра ночью на юго-западе и в центре Актюбинской области ожидается сильный снег и дождь. На севере и востоке региона синоптики обещают гололед и низовую метель. Скорость ветра с порывами составит 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941507-sneg-tuman-gololed-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/