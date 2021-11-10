Экс-супруги на протяжении года после развода делят долги по кредитам в Павлодаре

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Пара была в браке 7 лет, однако в 2020 году супруги решили развестись. Сделали это официально, а затем стали через суд делить имущество. Однако вопрос возник по долгам, которые семья накопила совместно. Общая сумма по кредитам составляет почти 6 миллионов тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на решение Павлодарского городского суда.

Из решения суда известно, что брак между павлодарцами был расторгнут в сентябре 2020 года. Пара разошлась официально, стали делить совместно нажитое имущество.

В 2017 году через банк купили квартиру, на нее получили заем почти в 3,4 млн тенге. В тот же год оформили кредит на автосигнализацию, автомагнитолу, кофемашину и автомобильный усилитель на общую сумму более полумиллиона тенге. Спустя год взяли еще один кредит в 2 млн тенге на потребительские цели.

На данный момент выплачивать по кредитам приходится порядка 116 тысяч тенге в месяц.

После развода мужчина подал в суд на бывшую жену, чтобы обязательства разделить. В феврале 2021 года женщину обязали отдать ему 350 тысяч тенге, однако кредиты остались и платить их нужно продолжать.

Павлодарка делать этого не захотела, заявив экс-супругу, что все вернет, когда тот полностью погасит долги перед банками.

"В отзыве на исковое заявление ответчик просила отказать в удовлетворении иска, указав, что решением суда установлено, что каждая из сторон обязана производить погашение кредитов и лишь после погашения каждый вправе предъявить взаимные требования о взыскании половины выплаченных сумм как общих долгов супругов. Никаких досудебных переговоров истцом предпринято не было", - говорится в решении Павлодарского городского суда.

Женщина заявила, что тоже платит по кредитам. В суде пришли к выводу, что правота за бывшим супругом. Долги есть сейчас, стало быть, и платить их нужно не спустя годы.

В итоге павлодарку обязали вернуть мужчине порядка 430 тысяч тенге, которые он отдал в банки за последние полгода. Решение поддержали и в апелляционной коллегии. Экс-супруге, вероятнее всего, придется теперь платить оставшиеся долги в банках напополам с бывшим мужем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941429-eks-suprugi-na-protyazhenii-goda-posle-razvoda-delyat-dolgi-po-kreditam-v-pavlodare/